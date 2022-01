Rimini Fiera, dopo il Sigep spostata anche la fiera dedicata alla birra

Attualità

Rimini

| 12:46 - 20 Gennaio 2022

Un momento di un'edizione di Beer&Food Attraction pre Covid.

Dopo lo spostamento del Sigep, arrivano le nuove date di Beer&Food Attraction, BBTech Expo e dell'International Horeca Meeting di Italgrob, che da febbraio vengono calendarizzate al mese di marzo, dal 27 al 30. Lo comunica Ieg in una nota, evidenziando "il consapevole atteggiamento di prudenza in attesa della miglior evoluzione dell'attuale situazione sanitaria".



Beer&Food Attraction e BBTech Expo sono l’appuntamento fieristico di riferimento per l’intera filiera dell’eating OUT, filiera che IEG intende affiancare e sostenere in un periodo complesso, favorendone il più possibile il rilancio in vista della prossima stagione estiva. In contemporanea alle due manifestazioni, l’International Horeca Meeting di Italgrob. Evento cardine per il rilancio dell’eating OUT, alla sua 11a edizione, l’IHM sarà la perfetta occasione per fare il punto sulla ripartenza del settore.