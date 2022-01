Oltre 60mila persone hanno visitato la Biblioteca Gambalunga di Rimini nel 2021

Attualità

Rimini

| 12:32 - 20 Gennaio 2022

Piccoli lettori della Biblioteca di Rimini.

Tempo di consuntivi sull’anno appena trascorso anche per la Biblioteca Gambalunga. Le porte del palazzo sono rimaste sempre aperte e più di 60.000 persone sono tornate a frequentare in sicurezza le sale studio ed i servizi in presenza. Oltre 3.000 le consultazioni in sede dei materiali storici: manoscritti, periodici storici, quotidiani, libri antichi, fotografie. Si sono riaperte anche le porte delle Sale antiche che hanno accolto cittadini e turisti. Negli ultimi 4 mesi dell'anno la mostra del centenario dantesco è stata visitata da almeno 700 persone e, dopo due anni di fermo, ha visto il ritorno in presenza di classi delle scuole secondarie di secondo livello. Il deposito del prezioso codice Astronomicon, il sostegno del Rotary Club Riviera per il restauro di tre incunaboli, l’acquisto delle cartoline della collezione Mauri, testimoniano la centralità della Biblioteca come luogo simbolo dell’identità cittadina e principale deposito della sua eredità culturale.