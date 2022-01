Bellaria: 24 kg di droga nascosti in casa, arrestato un muratore incensurato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 20:23 - 19 Gennaio 2022

Cocaina (foto di repertorio).



Un 38enne albanese, incensurato e residente a Bellaria, è stato arrestato dai Carabinieri ieri mattina (mercoledì 19 gennaio), a seguito della perquisizione della sua abitazione, che ha permesso il sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti, una parte scoperta in cucina con l'ausilio del cane anti-droga e l'altra consegnata dall'uomo, che la custodiva in un ripostiglio e in una camera da letto. In una valigia e nelle buste della spesa i Carabinieri hanno rinvenuto così 8 kg di marijuana, 16 kg di cocaina, più un piccolo quantitativo di hashish, un bilancino di precisione e diversi chili di sostanza da taglio. Il 38enne, professione muratore, è difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù e sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia nelle prossime ore.