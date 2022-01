Prestiti personali: cosa sapere prima di richiederne uno

Attualità

Nazionale

| 17:44 - 19 Gennaio 2022

Prestito personale.

Richiedere un prestito personale non è difficile, ma è opportuno farsi trovare preparati, perché in questo modo è possibile accorciare i tempi della pratica. Come facilmente intuibile infatti, è necessario soddisfare alcuni requisiti per ottenere l'erogazione del denaro, e di conseguenza presentare determinati documenti. Nelle prossime righe vedremo insieme quali sono e cosa sapere prima di richiedere un finanziamento.



Prestito personale: cos'è?



Prima di vedere cosa sapere prima di richiedere un prestito personale, è fondamentale fare un po' di chiarezza su cosa questo sia effettivamente. Si tratta dell'erogazione di una determinata quantità di denaro, non subordinata all'acquisto di un bene o un servizio. Il prestito personale quindi, è in sintesi una forma di finanziamento non finalizzato, emesso da banche o società finanziarie, da restituire in rate mensili.



Le rate pagate dal debitore sono comprensive della quota capitale, degli interessi e delle eventuali spese accessorie specificate nel contratto di finanziamento. L'addebito di tali rate solitamente avviene tramite addebito diretto sul conto corrente del debitore, ma in alcuni casi anche mediante dei bollettini postali. Questa seconda forma però, è andata quasi completamente in disuso nel corso degli anni.



Requisiti e documenti prestito personale



Ovviamente ogni prodotto presente sul mercato può avere delle differenze in termini di requisiti, ma in linea di massima per ottenere un prestito personale è necessario:



Avere un'età compresa tra 18 e 75 anni. Sull'età massima però, alcuni istituti sono più elastici e propongono finanziamenti su misura.



Avere un reddito. Le entrate mensili possono provenire da lavoro dipendente o autonomo.



Per avviare la pratica, il richiedente dovrà presentare un documento d'identità, la tessera sanitaria e la prova del reddito. Generalmente per quest'ultimo elemento, vengono richieste le ultime due buste paga per i lavoratori dipendenti, e le ultime due dichiarazioni dei redditi per i lavoratori autonomi. Per i cittadini stranieri invece, è richiesto anche il permesso di soggiorno.



Nel momento in cui il richiedente consegna la necessaria documentazione, l'istituto avvia un'istruttoria per verificare i requisiti e indagare sul passato creditizio del soggetto. Questo avviene controllando che il nome del cliente non compaia sulle liste dei cattivi pagatori della Centrale Rischi CRIF. In questi casi la situazione si complica, e la banca potrebbe richiedere garanzie aggiuntive.



A chi richiedere un prestito personale



Le offerte del mercato di prestiti personali sono davvero numerosi, e rese disponibili sia da istituti di credito che da società finanziarie. Principalmente questi prodotti si distinguono per alcuni servizi aggiuntivi, ma anche e soprattutto per le condizioni economiche, espresse con il TAN e il TAEG. Il primo è il tasso annuo nominale, e corrisponde alla sola quota di interessi maturata su base annua.



Il TAEG invece, ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale, è l'indicatore che esprime il costo reale del prestito, perché comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie, come i costi di istruttoria, di gestione della pratica, di incasso delle rate, di assicurazione e altri ancora. Tra le tante soluzioni possibili però, possiamo menzionare quella di Compass.



Compass è uno dei maggiori leader del settore del credito al consumo, capace di offrire finanziamenti flessibili e su misura. A seconda delle proprie esigenze infatti, è possibile combinare importo della rata e durata del prestito, eventualmente saltare una rata all'anno (che verrà aggiunta in coda al finanziamento senza costi aggiuntivi), oppure tentare la strada del consolidamento debiti.