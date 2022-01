Covid Rimini: boom classi in quarantena, 166. Virus viaggia anche in ospedale, 5 focolai

Attualità

Rimini

| 17:17 - 19 Gennaio 2022

Riaprono le scuole ed è boom di contagi: 166 le classi in quarantena, dato più alto finora. Con la chiusura il numero era sceso a 10. Nel dettaglio: 6 servizi educativi 0-3 anni, 35 scuola infanzia 3-6 anni, 73 scuola primaria, 20 scuola secondaria primo grado, 32 scuola secondaria secondo grado. La provincia di Ravenna fa registrare 170 classi in quarantena, quella di Forlì Cesena 147 (il distretto cesenate solamente 33).



Il virus viaggia nelle scuole, ma anche in ospedale: nel riminese infatti salgono a 5 i focolai nelle strutture ospedaliere, mentre non si registrano più focolai nelle Rsa. Situazione diversa a Forlì (15), Cesena (4) e Ravenna (9). Sul fronte ospedaliero, due focolai per Forlì-Cesena, 1 per Ravenna.



Per ciò che concerne il personale sanitario sospeso, a Rimini rimane stabile: 92. Un dirigente si è vaccinato (rimangono 5 non vaccinati) ma si è aggiunto un nuovo dipendente sospeso (totale 87).