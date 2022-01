Covid, la situazione nel riminese: nuovi casi aumentano in cinque comuni

Attualità

Rimini

| 17:09 - 19 Gennaio 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini 10-16 gennaio 2022.



Nella settimana dal 10 gennaio al 16 gennaio, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati in calo, da 13.567 a 10.846, -2721. Di questi, 2606 hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 24% dei casi totali. Rispetto alla settimana precedente, i contagi sono aumentati solamente in cinque comuni: a Verucchio, Novafeltria, San Leo, Talamello e Montegridolfo. A Novafeltria diminuiscono (-3) i casi attivi, aumentati invece negli altri quattro comuni. Aumentano i casi attivi anche a San Giovanni in Marignano e Casteldelci, rimangono invariati a Saludecio. In generale, sul fronte casi attivi, nel territorio provinciale calano leggermente da 19.927 a 19.480 (-447).



NUOVI CASI



Rimini 4792

Riccione 1181

Santarcangelo di Romagna 711

Bellaria Igea Marina 513

Cattolica 468

Misano Adriatico 456

Verucchio 449

San Giovanni in Marignano 345

Coriano 342

Morciano 244

San Clemente 242

Novafeltria 211

Montescudo Monte Colombo 189

Poggio Torriana 166

San Leo 93

Saludecio 87

Pennabilli 60

Montefiore Conca 59

Sant'Agata Feltria 51

Talamello 49

Montegridolfo 40

Gemmano 37

Mondaino 37

Maiolo 21

Casteldelci 3



CASI ATTIVI



Rimini 8362

Riccione 2033

Santarcangelo 1253

Bellaria Igea Marina 927

Misano Adriatico 794

Cattolica 832

Verucchio 699

Coriano 604

San Giovanni in Marignano 578

Morciano 408

San Clemente 396

Montescudo Monte Colombo 275

Novafeltria 303

Poggio Torriana 253

Saludecio 161

Montefiore Conca 119

San Leo 135

Pennabilli 86

Sant'Agata Feltria 73

Mondaino 68

Gemmano dato non disponibile

Maiolo 31

Talamello 70

Montegridolfo 63

Casteldelci 8