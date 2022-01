Covid Rimini: deceduti un 51enne e un 73enne, oltre 1800 casi

Attualità

Rimini

| 16:14 - 19 Gennaio 2022

Bollettino Covid 19 gennaio 2022.



Due nuovi decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese: due uomini di 51 e 73 anni. In regione in totale 40 decessi, età media 81 anni.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 15 i pazienti in terapia intensiva, in regione calano a 149 (-2); L'età media è di 61,8 anni. Sul totale, 89 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 59,9 anni), il 59,7%; 60 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,5 anni). I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 2.412 (-29), età media 69,7 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 1832 (totale finora 4582), media 1527, leggermente in calo rispetto a 7 giorni fa (1728). In regione sono 20.650 su 80.892 tamponi.