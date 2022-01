Rimini, rischio pandemia sociale: "anziani non accendono il riscaldamento"

Attualità

14:57 - 19 Gennaio 2022

Rischiamo una "pandemia sociale" in un territorio, quello della provincia di Rimini, la cui economia in gran parte basata sull'industria del divertimento è stata particolarmente colpita dalle misure restrittive. Questo, come riporta l'Ansa, l'allarme lanciato da Federconsumatori che certifica in questo territorio un'inflazione del 3,9% nel mese di dicembre e chiede un monitoraggio attento sui prezzi per evitare speculazioni. L'inflazione documentata è "molto alta", afferma il presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati, che evidenzia: "l'aggravio sulle famiglie sarà molto pesante, superiore ai 1.200 euro annui, come stimato dal nostro osservatorio, se la tendenza rimarrà questa".



Ad aumentare sono in particolare i prezzi dei generi alimentari e della ristorazione. Attesa anche una risalita delle spese sanitarie. Questa provincia è una di quella che registra i redditi più bassi in Emilia-Romagna. "Abbiamo una situazione reddituale ferma al palo - ricorda Urbinati - i redditi e le pensioni sono fermi da tempo e non corrono veloci come l'inflazione, in un territorio in cui la pandemia ha colpito duramente, anche i redditi delle persone". "Oltre alla pandemia sanitaria avremo una pandemia sociale. Abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione comunale, in quanto capofila del Distretto Nord, per vedere come affrontare i temi della povertà energetica". Ciò che rileva è che ci sono "famiglie e anziani soli che non accendono più il riscaldamento, perché non sono in grado di pagare le bollette".