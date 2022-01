Calcio D, rinviate Sammaurese-R.Forte Querceta, Bagnolese-Aglianese e Progresso- B.S.Donnino

Sport

Rimini

| 14:57 - 19 Gennaio 2022

Domenica dovrebbe ripartire il campionato di Serie D, ma il condizionale è d’obbligo perchè nel girone D sono già due le partite valide per l’ultima giornata di andata che sono state rinviate a causa dei contagi dal Covid-19. Si tratta delle gare tra la Bagnolese e l’Aglianese, Sammaurese-Real Forte Querceta e Progresso - Borgo San Donnino.

Invece la partita Borgo San Donnino - Forlì, valida come recupero della 16ª giornata sarà disputata mercoledì 26 gennaio 2022 con calcio d'inizio alle ore 14.30.

Come riporta Notiziario del calcio, la LND si interroga sul da farsi: con l'attuale protocollo, infatti, sarebbero tante, forse troppe, le gare di Domenica che non si giocherebbero. Uno dei nodi, infatti, è quello del nuovo protocollo sanitario, che permette ai giocatori che hanno contratto il Covid 19 di tornare in campo più velocemente, rispetto ai tempi previsti dalle disposizioni in vigore. Per l’approvazione del nuovo protocollo si tratterebbe di ore.