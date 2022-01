Calcio D: alla fine il terzino 2001 Olivera si accasa alla Correggese

Sport

| 14:45 - 19 Gennaio 2022

Pareva destinato al Lentigione e invece il terzino destro classe ’01 Fabricio Olivera approda alla Correggese dopo aver rescisso il contratto con il Fiorenzuola. Il giocatore ha già svolto il primo allenamento coi nuovi compagni e sarà a disposizione di Graziani per il prossimo impegno contro il Forlì, valido per l’ultimo turno del girone d’andata.

L’arrivo del terzino classe 2001 rappresenta un innesto importante per il reparto arretrato della Correggese, con il giocatore che conosce molto bene la categoria avendoci già giocato per tre anni con le maglie di Chieri, Fiorenzuola e Gozzano. Proprio a Fiorenzuola Olivera era tornato a gennaio 2021 per disputare la seconda parte della scorsa stagione e vincendo il campionato con la formazione piacentina, con cui quest’anno ha disputato il campionato di Serie C.

Fabrizio Olivera è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, prima di passare alla Pro Vercelli in cui ha completato tutto il percorso del settore giovanile e venendo spesso aggregato anche alla prima squadra. In carriera fino a questo momento ha collezionato 53 presenze in Serie D e 13 presenze in Serie C. Nei professionisti ha giocato l’ultima partita il 18 dicembre quando è subentrato nella sfida contro la Giana Erminio, rimanendo invece in panchina nell’ultima partita prima di Natale quando i piacentini hanno affrontato la FeralpiSalò.

Il neo giocatore della Correggese, che questa mattina ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni e domenica alla ripresa del campionato, potrà già essere a disposizione di mister Gabriele Graziani per la partita in casa del Forlì, nella partita valida per l’ultimo turno del girone d’andata.