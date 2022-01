Covid, la richiesta: "riconoscere il vaccino Sputnik valido per Green Pass"

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:01 - 19 Gennaio 2022

Vaccini Sputnik.

Riconoscere il vaccino russo Sputnik valido per i Green Pass. A chiederlo, in un'interrogazione è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna, Giancarlo Tagliaferri, che ricorda come "al momento le persone straniere vaccinate con Sputnik non possono ottenere il Green Pass necessario per circolare in Italia perché vaccinati con un siero non ancora approvato dall'Ema. Questo limita l'arrivo dei turisti dalla Federazione Russa e dagli 80 Paesi che utilizzano questo siero. Turisti che, per l'economia del nostro territorio, sono una risorsa fondamentale. I grandi buyer russi non hanno potuto partecipare a manifestazioni fieristiche organizzate nella nostra regione e tale constatazione ha messo in allarme molti imprenditori, che vedono nella nazione sovietica un importante mercato di sbocco". Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla Giunta "se intenda intraprendere un'azione rapida nei confronti del governo utile a studiare delle formule che consentano il riconoscimento di questo siero ai fini del rilascio Green Pass, dando così l'opportunità ai cittadini stranieri vaccinati con Sputnik di recarsi in Emilia-Romagna, estendendo la menzionata intesa dei cittadini sanmarinesi anche agli stranieri o permettendo accessi con utilizzo di tamponi antigenici rapidi e/o molecolari".