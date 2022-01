Covid: insegnante no vax fa sciopero fame. Consigliere 3V: "Sono con te"

Attualità

Rimini

| 12:50 - 19 Gennaio 2022

Matteo Angelini, consigliere comunale di Rimini del Movimento 3V.



"Sono con te". Così il consigliere comunale riminese Matteo Angelini, esponente del movimento 3V, a Diego Zannoli, il docente 36enne che da una settimana è in sciopero della fame come forma di protesta contro l'obbligo vaccinale e il Green pass. Rispondendo pubblicamente a un'e-mail del professore, il consigliere ha scritto che "sfondare certi muri di omertà oggi non è facile" ma che il prof potrà trovare in lui "un valido alleato".



Proprio oggi Zannoli, in una nota, ha ribadito le motivazioni della sua protesta e rinnovato la richiesta al governo italiano di cancellare il green pass e l'obbligo di vaccinazione per gli over 50. "Sono strumenti molto efficaci per discriminare le persone, emarginarle da tutti gli aspetti della società, togliere loro il lavoro e lo stipendio: in pratica è una condanna a morte per fame e per solitudine", accusa, aggiungendo: "Inoltre, anche chi ha deciso di sottoporsi al siero è discriminato: ha perso infatti la libertà di poter cambiare idea. Se ad esempio decidesse di non fare la quarta, la quinta... o la decima dose, verrebbe anche lui discriminato, privato del lavoro e dello stipendio".