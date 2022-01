Attualità

Morciano di Romagna

| 11:58 - 19 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Sabato 22 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17.30, alla Casa della Salute di Morciano (via Arno 40) si terrà una seduta vaccinale straordinaria ad accesso diretto (senza prenotazione) per la somministrazione della terza dose ai cittadini dai 60 anni in su.