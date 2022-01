Film in lingua originale, al Tiberio di Rimini 'One second' di Zhang Ymou in prima visione

Eventi

Rimini

| 11:40 - 19 Gennaio 2022

Interno del cinema Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini arriva giovedì 20 gennaio alle ore 17 e alle ore 21 (proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano) e da venerdì 21 a domenica 23 gennaio (versione italiana, ore 21, sabato e domenica anche ore 17), in prima visione, One Second di Zhang Ymou, il nuovo film del regista di "Lanterne Rosse" con Zhang Yi, Wei Fan, Liu Haocun e Ailei Yu.

In Cina, durante la rivoluzione culturale, nel bel mezzo di un solitario paesaggio desertico, due persone appaiono come due punti all'orizzonte. Il prigioniero e l'orfana non si conoscono ancora ma i loro percorsi presto si incroceranno. Lui è fuggito da un campo di lavoro, rischiando una condanna ancora più lunga, e sta intraprendono un faticoso viaggio perché deve necessariamente vedere un particolare cinegiornale. Ma è proprio questo che la ragazza ruba. Mentre gli abitanti del villaggio attendono con impazienza la proiezione, la pellicola passa di mano di mano...



Lo sguardo di Zhang Yimou è talmente magniloquente da togliere il fiato. Il suo cinema continua a possedere una portentosa forza evocativa negli spazi in campo lungo (le sequenze nel deserto sono clamorose) come nei dettagli più minimali di uomini e cose (quelli artigianali delle proiezioni – manovella, telone, megafoni dietro lo schermo e fotogrammi da pulire a mani nude – incantano). C'è in One Second un amore per il cinema così intonso, sincero e profondo da rimanere stupefatti. Tanto che è come se i fotogrammi di celluloide, rulli in bianco e nero, banda del sonoro e dentellatura laterale in continuo spostamento, allineamento, pulitura e proiezione, fossero protagonisti principali del film, metaforicamente oltre la storia di Zhang, Liu e Signor Cinema. One Second, insomma, possiede un cuore pulsante per la vita e per le emozioni, per l'amicizia tra ultimi e l'incanto magico di una sala buia e un fascio di luce contro una parete bianca.