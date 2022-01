Prezzi al consumo, nel 2021 in provincia di Rimini +1,9%

Attualità

Rimini

| 11:35 - 19 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Crescita dell'inflazione nel 2021, dopo un 2020 in negativo, misurata dall'indice dei prezzi al consumo ISTAT per l'intera collettività (NIC); in aumento quasi tutti i capitoli di spesa, in particolare quelli riferiti alle voci "abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili" e "trasporti". Nel dettaglio, si tratta dell'incremento più alto verificatosi nel medio periodo (ultimi cinque anni). Queste, in sintesi, le principali dinamiche che emergono dall'analisi degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per i capoluoghi di Forlì e Rimini ed estendibili alle relative province, elaborate dall'Ufficio Informazione Economica della Camera di commercio della Romagna.



Nel 2021, a livello nazionale , dopo la flessione dello 0,2% del 2020, i prezzi al consumo sono tornati a crescere, con una media annua del +1,9%, registrando l'aumento più ampio dal 2012 (+3,0%). La ripresa dell'inflazione è stata trainata dalla dinamica dei prezzi degli Energetici, con un aumento del +14,1%, mentre l'anno precedente erano diminuiti dell'8,4%. Al netto di questi beni, la crescita dei prezzi al consumo nel 2021 è la stessa registrata nel 2020, pari a +0,7%. Di conseguenza, per il 2022, l'inflazione acquisita, cioè la crescita media che si avrebbe nell'anno se i prezzi rimanessero stabili fino a dicembre, è pari a +1,8%, diversamente da quanto accaduto per il 2021, quando fu -0,1%.





La dinamica dei prezzi al consumo in provincia di Rimini



In termini medi annui, la variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT per l'intera collettività (NIC) per il capoluogo di Rimini (estendibile all'intera provincia), nel 2021, è stata pari a +1,9% (+2,0% in Emilia-Romagna, +1,9% a livello nazionale); questa fa seguito alla chiusura in negativo dell'anno 2020 (sul 2019) e si pone come il maggior incremento nel medio periodo (ultimi cinque anni). Tale variazione media deriva da una crescita dei prezzi della maggior parte dei capitoli di spesa che concorrono a determinare il risultato dell'indice, soprattutto quelli afferenti ai beni energetici e ai trasporti.

Nel dettaglio, in base alle divisioni di spesa, il maggior incremento dei prezzi riguarda le voci "abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili" (+6,7%) e "trasporti" (+4,7%). In merito alla prima, occorre specificare che la crescita è dovuta soprattutto alle componenti dell'elettricità, del gas e degli altri combustibili (+15,6%), rispetto ad abitazione ed acqua, con un aumento verificatosi soprattutto nella seconda parte dell'anno e, in particolare, nell'ultimo trimestre (+30,4% la variazione media su ottobre-dicembre 2020).

A seguire, nell'ordine, troviamo le seguenti divisioni: "ricettività e ristorazione" (+2,4%), "servizi sanitari e spese per la salute" (+1,3%), "bevande alcoliche e tabacchi" (+0,5%), "ricreazione, spettacoli e cultura" (+0,4%) e "prodotti alimentari e bevande analcoliche" (+0,3%). Sostanzialmente stabili "mobili e articoli per la casa" (-0,1%) mentre risultano in calo "comunicazioni" (-2,8%), "abbigliamento e calzature" (-1,8%) e "istruzione" (-0,9%).



L'inflazione media annua rilevata in provincia nel 2021 è stata la più bassa in regione, insieme a quella rilevata a Parma, Ferrara e Ravenna (+1,9% in tutte e tre); le più alte, invece, si sono verificate a Reggio Emilia (+2,3%), a Bologna (+2,1%) e a Forlì-Cesena (+2,1%).



In ultimo, la variazione medio annua 2021 dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT per famiglie di operai e impiegati (FOI) per il capoluogo riminese, e quindi per la provincia in generale, è stata pari al +1,9% (come il NIC); anche in questo caso, sono le voci "abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili" e "trasporti" quelle che registrano le maggiori variazioni positive (rispettivamente, +5,9% e +4,8%).