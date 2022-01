Camion dell'immondizia si ribalta sull'A14 nel riminese, ferito l'autista. Chiuso tratto

Cronaca

Riccione

| 08:53 - 19 Gennaio 2022

Elisoccorso in autostrada, foto di repertorio.

Camion dell'immondizia ribaltato in A14 tra Riccione e Cattolica. L'incidente, sulle cui cause ancora non si hanno notizie precise, è accaduto intorno alle 8.30 di oggi, mercoledì 19 gennaio. Il mezzo stava transitando all'altezza del km 138 quando si è ribaltato perdendo il carico. L'autista è rimasto ferito ed è stato portato al Bufalini di Cesena. Il tratto autostradale è al momento chiuso e si registrano 3 km di coda in direzione Ancona ed 1 km di coda all’uscita obbligatoria in direzione Ancona. Chi è in viaggio verso Ancona deve uscire a Riccione dove si segnalano incolonnamenti per 1 km e può rientrare a Cattolica dopo aver percorso la strada statale 16 adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Rimini sud. Sul posto sono presenti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.







Aggiornamento: Riaperto il tratto tra Riccione e Cattolica