Hashish e marijuana, sequestrati 77 kg nascosti in garage a Rimini

Sequestrati 77 kg tra hashish e marijuana nascosti in un garage. Due cittadini marocchini arrestati dai Carabinieri di Rimini. I militari da tempo tenevano d'occhio gli spostamenti dei due nei pressi di alcuni garage in via Flaminia. Un primo controllo ha permesso di trovare 49,5 kg di hashish e un kg di marijuana. Lunedì mattina due ragazzi di 25 e 28 anni sono stati fermati dai militari nei pressi dei garage dove all'interno sono stati rinvenuti 25 kg di hashish e 2,5 kg di marijuana. I due, difesi dagli avvocati Giuliano Renzi e Giovanni Collura, sono stati arrestati e oggi, mercoledì, compariranno in Tribunale per l'udienza di convalida.