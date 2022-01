Covid: nel riminese tre decessi, in regione 40

Attualità

Rimini

| 17:02 - 18 Gennaio 2022

Bollettino Covid 18 gennaio 2022.

Tre nuovi decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese: due uomini di 80 anni e una donna di 81. In regione in totale trentotto decessi, età media 82 anni. A essi si aggiungono i decessi un uomo di 79 anni e una donna di 70, residenti fuori regione, ma registrati dalle Ausl di Piacenza e Modena.



Sul fronte ricoveri, a Rimini scende a 15 il numero di pazienti in terapia intensiva(-2), in regione aumentano a 151 (+2, pari al +1,3%); l'età media è di 62,2 anni. Sul totale, 95 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,5 anni), il 63%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65 anni). I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.441 (-15 rispetto a ieri, -0,6%), età media 70 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 1303 (totale finora 2750), media 1375, leggermente in calo rispetto a 7 giorni fa (1728). In regione sono 17.977 su 91.456 tamponi.