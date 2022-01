Oltre venti milioni per i piccoli borghi storici della regione, al via il bando

Attualità

Pennabilli

| 15:58 - 18 Gennaio 2022

Pennabilli.



Venti milioni e 600.000 euro per i piccoli borghi storici della regione Emilia Romagna. Sono i contributi varati dal governo con un bando i cui destinatari sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti, nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile. Il bando è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2022. "Il nostro territorio e la nostra provincia di Rimini sono ricchi di borghi meravigliosi che non possono perdere l’occasione per intercettare queste risorse e realizzare progetti che li rendano ancora più vivi e attrattivi”, commenta il Senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, che dà notizia del bando pubblicato dal Ministero della Cultura.