Rimini, 305.000 euro dal Comune per il sostegno dell'università

15:41 - 18 Gennaio 2022



Ammonta a 305.760 euro la quota consortile del Comune di Rimini per promuovere e sostenere il Campus riminese dell'Università di Bologna nel 2022, a favore della didattica, della ricerca e in generale dei diversi servizi e della gestione di Uni.Rimini. "Un finanziamento importante per migliorare la qualità dell'ateneo riminese, in linea anche con gli obiettivi del documento di programmazione del Piano Strategico di Rimini, in cui si guarda all'Università come un elemento centrale per la costruzione di una città all'avanguardia e in dialogo con il mondo, imperniata sui valori della conoscenza e della formazione", spiega l'amministrazione comunale in una nota.