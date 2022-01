Carenza medici di base, giunta regionale si difende: "Bandi sempre pubblicati"

Attualità

18 Gennaio 2022

La Regione Emilia-Romagna, sulla questione della carenza dei medici di base e della loro sostituzione nei posti vacanti "ha sempre operato per risolvere questi problemi" Così l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini in risposta ad una interpellanza di Marco Mastacchi (Rete Civica) nel question time discusso in Aula dell'Assemblea amministrativa. "Abbiamo sempre pubblicato i bandi - sottolinea Donini - per coprire i posti rimasti vacanti e operato per aumentare il personale che è ammesso ai corsi di formazione per medici di base. Ricordo in tal senso che, fra liste speciali e fondo del Pnrr, ad aprile inizierà un nuovo corso a cui parteciperanno oltre 300 professionisti" Nell'interpellanza l'esponente di Rete Civica chiede che "tanto relativamente al periodo della pandemia da Coronavirus, quanto nel lungo periodo è bene che la Regione risolva i problemi derivanti dalla carenza dei medici di base e le sue possibili soluzioni sia nell'attuale situazione emergenziale che nel lungo periodo: soprattutto a fine anno scorso e nella zona dell'Appennino bolognese c'è una carenza dei medici di base, questo mette a rischio la salute delle persone che, specie in montagna, sono sempre più anziane". Mastacchi ricorda come "in molti comuni ormai il medico di base non c'è: i territori più fragili e marginali come la montagna subiscono la mancanza di copertura dei posti vacanti". Alla luce delle parole del rappresentante della Giunta, Mastacchi ha ribadito come "il problema è molto grave: ogni intervento è positivo, ma temo che serva fare molto di più".