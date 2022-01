Nuovo Presidente della Repubblica, tra gli elettori Bonaccini e Petitti

Attualità

15:28 - 18 Gennaio 2022

Stefano Bonaccini, Emma Petitti e Matteo Rancan sono i tre grandi elettori del presidente della Repubblica in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. A eleggerli, questa mattina (martedì 18 gennaio) è stata l'Assemblea legislativa, in una votazione a cui hanno partecipato 49 consiglieri su 50. Il presidente della Regione, Bonaccini, ha ottenuto 32 voti. La presidente dell'Assemblea legislativa, Petitti, ne ha ottenuti 26. Rancan, capogruppo della Lega (il gruppo di minoranza più numeroso), ne ha ottenuti 19. Le schede nulle sono state tre.



BONACCINI: MI AUGURO ELEZIONE CON CONSENSO LARGO "Mi auguro che si riesca ad arrivare il prima possibile, già dalle prime votazioni, all'elezione di un presidente con il più largo numero di consensi. La politica dovrebbe capire l'utilità di un messaggio di questo tipo al Paese". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, a margine di una conferenza stampa a Bologna sui risultati dell'attività regionale di promozione turistica 'Via Emilia'. "Credo che gli italiani si augurino una figura autorevole, abbiamo bisogno di un presidente che non sia divisivo", ha concluso Bonaccini: