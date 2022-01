Rimini, preoccupa l'emergenza abitativa: "da mesi centinaia di famiglie chiedono aiuto"

Attualità

Rimini

| 15:18 - 18 Gennaio 2022

Kristian Gianfreda.

L'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda interviene sul tema dell'emergenza abitativa, chiedendo al legislatore nazionale un nuovo piano per l'edilizia residenziale pubblica, che verta sulla riqualificazione degli edifici pubblici, su nuove costruzioni e su accordi con il privato per utilizzare gli alloggi sfitti. Il tutto in un momento in cui la cessazione del blocco degli sfratti e la crisi economica provocata dalla pandemia hanno aumentato le richieste di aiuto al comune di Rimini: "già da diversi mesi sono tornati a chiedere aiuto ai diversi sportelli cittadini già un centinaio tra famiglie e cittadini", evidenzia l'assessore Gianfreda. Non possono essere sufficienti, rileva, gli interventi dell'amministrazione comunale riminese con i contributi per l'affitto, per il pagamento delle bollette e con il sostegno alla morosità incolpevole: servono interventi più strutturali, non solo interventi "per tamponare" situazioni di disagio. Per ciò che concerne la riqualificazione degli edifici pubblici, Gianfreda rimarca l'azione della propria amministrazione comunale: "Con Acer sono già stati avviati programmi e bandi principalmente legati al PIERS del Comune di Rimini per l'area Stadio (36 alloggi, 24 in Erp e 12 in Ers) e al PINQUA nell'area dell'ex Mercato Ortofrutticolo e di via Balilla (52 alloggi, 12 in Erp e 40 in Ers)". Gianfreda sottolinea che si tratta di "una collaborazione specifica che si aggiunge a quella, più generale, che vedrà sul più ampio fronte della provincia riminese: l'immissione di quasi 150 nuovi alloggi popolari".