Calcio RSM, Nazionale: salta il primo allenamento del nuovo corso del Ct Costantini

| 15:17 - 18 Gennaio 2022

Il ct della Nazionale Fabrizio Costantini.

E' saltata la seduta di ieri sera che – dopo il rinvio della scorsa settimana a causa della neve – avrebbe fatto segnare per il nuovo CT Fabrizio Costantini l’esordio sul campo – benchè di allenamento – alla guida della Nazionale maggiore. La motivazione stavolta è legata al giro di tamponi che come da prassi viene eseguito prima dell’attività: la misura precauzionale ha fatto emergere alcuni casi di positività al Covid-19 che hanno indotto lo staff a rimandare la sessione. L’attivazione puntuale di tutte le procedure previste ha consentito dunque di scongiurare ulteriori complicazioni per il gruppo squadra. Da stabilire, ora, quando la Nazionale potrà tornare al lavoro.