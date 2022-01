Rimini seconda città in Italia per l'uso dei monopattini

Attualità

Rimini

| 14:57 - 18 Gennaio 2022

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad con i monopattini elettrici.



In Italia sono sempre più usate le due ruote come dimostra l'Osservatorio Nazionale Focus 2R, con la sesta edizione della ricerca promossa da Confindustria ANCMA – l'associazione nazionale dei produttori di veicoli a due ruote – e da Legambiente. Il report, che viene pubblicato ogni anno, descrive le politiche di mobilità dedicate a biciclette, ciclomotori e motocicli e attuate dai Comuni capoluogo di provincia. Il quadro che emerge nel 2021 da "Focus 2R", evidenzia come in Italia negli ultimi 2 anni ci sia stato il boom di acquisti di biciclette, segnando anche Rimini come la seconda città italiana per l'uso dei monopattini. Sono infatti 333.340 i prelievi annui di monopattini elettrici registrati in sharing nel territorio comunale, un dato secondo solo alla città di Bari (che ha registrato 498.494 prelievi) nonostante che le flotte più importanti si concentrino a Roma (12.900 veicoli), a Milano (5.250) e a Torino (3.000). Attualmente sono 1000 i monopattini elettrici disponibili in sharing a Rimini, che è stata tra le prime città in Italia a scommettere su monopattini e servizi di sharing da 'ultimo miglio'. La flotta sarà potenziata nei prossimi mesi, a valle della l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento del servizio, con l'arrivo stabile anche di biciclette elettriche in sharing.