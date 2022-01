Ex cinema Astoria, arrivano i contributi della regione

Attualità

Rimini

| 14:54 - 18 Gennaio 2022

Ex cinema Astoria.



Arrivano i finanziamenti della Regione Emilia-Romagna per il "Ritorno all'Astoria", grazie al buon esito finale della partecipazione del Comune di Rimini al bando "Partecipazione". L'ex cinema verrà dunque restituito alla città e tornerà ad essere un luogo attivo, in cui verranno organizzate iniziative, con il coinvolgimento dei cittadini, legate a cultura, cinema e teatro. Sarà una sorta di laboratorio partecipativo: "Il processo partecipativo, che avrà come punto di partenza l'analisi del contesto e dei bisogni della comunità, prevede il riuso temporaneo del bene in funzione degli esiti della prima fase di ascolto", evidenzia l'amministrazione comunale.



Il Comune di Rimini proseguirà per individuare, con le procedure già previste dalle linee guida approvate, i soggetti specializzati nella "progettazione partecipata di riuso temporaneo di beni pubblici e spazi dismessi", con cui co-progettare le azioni progettuali, in maniera tale da essere operativi già nelle prossime settimane. "L'obiettivo è quello di utilizzare cultura, creatività e partecipazione come mezzo per contrastare le disuguaglianze, favorire l'inclusione sociale e trasformare un bene dismesso in bene comune, favorendo forme di riuso creative", chiosa l'amministrazione comunale.