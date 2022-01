Marito e moglie intossicati dal monossido uscito dalla stufa, trasportati in ospedale

Attualità

Valmarecchia

| 13:48 - 18 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Disavventura questa mattina (martedì 18 gennaio) per due coniugi residenti in Alta Valmarecchia, sulla strada che da San Leo conduce a Pugliano, che hanno rischiato di morire per intossicazione. L'uomo, un settantenne, e la moglie, sessantenne, hanno infatti accusato un malessere e un forte mal di testa, chiedendo l'intervento del 118. Sono stati gli effetti di una fuoriuscita di monossido, causata da un malfunzionamento, dalla stufa a legna, ancora accesa all'arrivo dei Vigili del Fuoco, chiamati dal personale sanitario. Nessuna criticità è stata invece rilevata nella caldaia esterna, spenta. I due coniugi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Infermi di Rimini, in codice di media gravità.