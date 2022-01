Novafeltria, un posto di servizio civile disponibile al Gal

Attualità

| 13:45 - 18 Gennaio 2022

Un posto di servizio civile disponibile presso il G.A.L. Marecchia-Conca a Novafeltria.



Per la prima volta in Italia, 19 G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) operanti in diverse Regioni d'Italia, tra cui l'Emilia Romagna, si sono uniti in una rete finalizzata all'avvicinamento dei giovani ai temi dello Sviluppo Locale, soprattutto nelle aree interne e montane.



In questa prima annualità di "Erasmus dell'Appennino", 48 ragazzi tra i 18 ed i 28 anni (29 anni non compiuti al 14/12/2021) potranno cimentarsi sui temi cari ai Gruppi di Azione Locali ed alle Associazioni operanti in queste porzioni di Spazio Rurale.



Il Gal Valli Marecchia e Conca che ha sede operativa a Novafeltria ospiterà uno di questi giovani nel contesto del progetto intitolato "Gli attori dello sviluppo locale protagonisti dello sviluppo sostenibile dell'Appennino", con durata di 12 mesi, che si realizzerà tra il 2022 e il 2023.



Il progetto intende migliorare la comunicazione tra i GAL aderenti al fine di aumentare la conoscenza delle azioni messe in campo; migliorare la reputazione dei territori coinvolti e la qualità delle informazioni circolanti su di essi, creando un senso di appartenenza nei confronti delle aree montane e rurali, da intendersi come luoghi di potenziale sviluppo e non come aree da cui "fuggire"; svolgere attività di sensibilizzazione culturale per promuovere l'immagine di vitalità dei territori coinvolti e la consapevolezza nei propri abitanti; formare, attraverso un'offerta "sostenibile" gli operatori attuali e futuri (studenti universitari e degli ultimi anni dell'istruzione secondaria) dello sviluppo sostenibile; stimolare la collaborazione attiva dei giovani volontari che opereranno su diversi territori regionali sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la conoscenza e la disseminazione dei valori che sottendono l'azione dei GAL (politiche bottom up, programmazione partecipata)



Inoltre, grazie all'esperienza svolta per un anno all'interno del GAL Valli Marecchia e Conca il giovane sarà inoltre in grado di orientarsi tra diverse opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione dei singoli territori nazionali per le politiche di sviluppo economico e sociale.



COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it nella quale, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.



Per accedere alla piattaforma è necessario possedere l'identità digitale SPID.



Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al Servizio Civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30