Riccione, 300.000 euro per evitare allagamenti alle fogne durante forti piogge

Attualità

Riccione

| 13:34 - 18 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



L'amministrazione comunale di Riccione ha stanziato 300.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria della fognatura bianca. "Andremo ad agire sul tema dello smaltimento delle acque piovane e del drenaggio del territorio urbano per prevenire i fenomeni di allagamento in presenza di copiose precipitazioni", spiega l'assessore Lea Ermeti. Il punto su cui si concentreranno gli interventi di manutenzione straordinaria è quello della portata idrica della rete: "Una soluzione che andrà nel senso di un potenziamento della portata della rete per risolvere problematiche estremamente avvertite dai residenti".



L'amministrazione comunale interverrà quindi sulla base della relazione tecnica effettuata dagli uffici con una serie di lavori programmati già a partire da quest'anno in alcuni viali: Veneto, Venezia, Saffi, Aretino, Orazio, piazzale Kennedy, sottopasso pedonale di viale D'Azeglio e sottopasso pedonale Bellini. Gli interventi avranno diverse tipologie dal semplice inserimento di nuove caditoie, allo spostamento delle esistenti, alla sostituzione di tratti di collettori o alla realizzazione di nuovi.