Esibisce green pass altrui e dà false generalità, arrestato

12:46 - 18 Gennaio 2022

Nella serata del 13 gennaio la Polizia ha arrestato a Rimini un 27enne magrebino, per l'ipotesi di reato di false dichiarazioni sulla propria identità. Nelle prime ore della sera il giovane è stato visto da una pattuglia della Squadra Volante, impegnata a sorvegliare la zona del lungomare sud, mentre si confezionava uno spinello. Richiesti i documenti, il giovane rispondeva di non averli con sé, prima di estrarre fuori un green pass per attestare le proprie generalità. Nella concitazione del momento ha peraltro perso dal portafoglio un bancomat risultato intestato a un'altra persona, adducendo, come motivo del possesso da parte sua della carta, di averla trovata per strada. Gli agenti hanno proseguito gli accertamenti, risalendo all'hotel in cui il 27enne è alloggiato, scoprendo che si era registrato con un nome e un cognome diversi da quello dichiarati in precedenza durante il controllo e presenti sul green pass. Alla fine il magrebino ha svelato la propria identità - diversa da quella utilizzata per la registrazione in hotel - ed è stato arrestato, nonché denunciato per le ipotesi di reato di ricettazione e sostituzione di persona. Processato per direttissima, è stato condannato in primo grado a sei mesi di reclusione, pena sospesa.