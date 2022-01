Ubriaco 'assedia' la casa della fidanzata e aggredisce gli agenti, arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:34 - 18 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio scorso un 45enne italiano, pregiudicato, è stato arrestato a Rimini per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l'uomo, esagitato e in preda ai fumi dell'alcol, ha dato in escandescenze all'esterno dell'abitazione della compagna, suonando insistentemente il campanello e urlando minacce a gran voce in strada, fino a scavalcare la recinzione del giardino: azione che ha spaventato ulteriormente la donna. Gli agenti, allertati da quest'ultima, hanno ritrovato il 45enne a bordo della sua automobile. Innervosito dal controllo, ha colpito i poliziotti con calci e spintoni, prima di essere bloccato. Sottoposto ad alcol-test, è risultato positivo. Il 45enne ha continuato ad assumere un atteggiamento violento e minaccioso anche in Questura. Sul suo capo, dopo i fatti della notte tra il 14 e il 15 gennaio, anche una denuncia per le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza, molestia o disturbo alle persone e porto di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.