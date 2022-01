Rimini, il digiuno del prof no vax: "Ho perso 6 chili, ma non mollo"

Attualità

12:22 - 18 Gennaio 2022

Oggi (martedì 18 gennaio) è il settimo giorno di sciopero della fame per Diego Zannoli, il 36enne professore riminese che ha scelto "digiuno e preghiera" per chiedere libertà di scelta sulla vaccinazione e per protestare contro la normativa sul Green Pass. Una settimana fa Zannoli, che aggiorna i suoi follower sulla propria pagina Facebook, aveva spiegato di voler digiunare e pregare "per la pace, la salute e la libertà di tutti". Ha riferito di aver perso 6 chili, di iniziare a sentirsi debole, ma di non voler demordere e di proseguire lo sciopero ad oltranza, confidando in un intervento del governo ("O lasceranno morire un 36enne di fame?", si è domandato). Ieri (lunedì 17 gennaio) Zannoli si è presentato davanti alla prefettura di Rimini, oggi alle 13 invece all'ingresso del comune, in attesa dell'arrivo di sindaco e assessori per la riunione di giunta. "Non è una manifestazione, ma un incontro di preghiera", ha ribadito in un video pubblicato sui canali social.