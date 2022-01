Covid, il comune di Montescudo Montecolombo rinvia gli incontri con i cittadini

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 10:14 - 18 Gennaio 2022

Panoramica di Montescudo.

Il comune di Montescudo Montecolombo sospende e rinvia il calendario degli incontri con i cittadini nelle località del comune. Una scelta necessaria “purtroppo, con il perdurare ed il peggiorare della difficile situazione sanitaria, onde evitare possibili problemi organizzativi ed una scarsa affluenza, siamo costretti a rinviare a data da destinarsi la convocazione degli incontri.” si legge nella nota stampa del comune.

Gli appuntamenti erano stati messi in calendario e sarebbero partiti allo scoccare dei 100 giorni dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale, così come era stato annunciato. Lo scopo degli incontri è quello di confronto con la cittadinanza e comunicazione degli interventi e delle iniziative. “Auspicando che si possa presto superare la fase della pandemia in atto, teniamo a precisare che si tratta solo di un rinvio. Vogliamo assicurare la popolazione che nel frattempo continueremo a lavorare per rendere efficiente ed efficace l’azione di governo per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo proposti.”