Nuovo Dpcm, intesa per i negozi senza Green pass: anche ottici e pellet

| 09:19 - 18 Gennaio 2022

Uno smartphone con codice qr del certificato di vaccinazione covid.

Verso l'intesa sui negozi in cui si potrà accedere senza green pass: al termine di una riunione tecnica sul nuovo Dpcm, ancora in definizione, ieri si sarebbe convenuto su una lista non troppo lunga di acquisti che continueranno a essere pass free: oltre ad alimentari e sanitari, anche i negozi di ottica o per l'acquisto di pellet o legna per riscaldamento, così come i carburanti. Ancora in corso di valutazione edicole e tabaccai.



Il Dpcm - previsto dall'ultimo decreto Covid che ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di vaccino per gli over 50 - dovrebbe in generale distinguere tra attività commerciali all'aperto e al chiuso, e individuare quelle necessarie "per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona" solo nell'ambito delle attività al chiuso. (Ansa).