Calcio, dalla Promozione allaTerza ripresa fissata al 26-27 febbraio

Sport

Rimini

| 19:44 - 17 Gennaio 2022

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna, al fine di valutare la

situazione epidemiologica e organizzazione campionati regionali e provinciali

ha deliberato quanto segue:

1411 1411

preso atto

- della relazione del Presidente Avv.to Simone Alberici sulla situazione attuale a livello

nazionale, sulla base del confronto avuto con gli altri Presidenti Regionali ed il Commissario

della LND Giancarlo Abete in data 05.01.2022 e 14.01.2022;

- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie

Province e delle categorie di cui hanno delega;

- della relazione del Presidente Avv. Simone Alberici sulle riunioni tenute con le società;

- della situazione epidemiologica della Regione Emilia Romagna, che, allo stato,

impedirebbe il normale prosieguo delle gare calendarizzate del girone di ritorno,

compromettendo il regolare svolgimento dei campionati stessi di interesse regionale e

provinciale;

- dell’evoluzione normativa che sta coinvolgendo il proseguimento dell’attività sportiva,

con particolare riferimento sia al “return to play” che all’introduzione dell’obbligo del

“green pass rafforzato” per gli atleti con età pari o superiore ai 12 anni;

facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. n. 51 del 07.01.2022 ed in particolare

all’impegno assunto da questo Comitato di rivalutare la situazione complessiva alla data

del 17 gennaio 2022

DISPONE

in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei

CAMPIONATI e delle COPPE, dilettanti e giovanili, maschili e femminili, sia a livello regionale

che provinciale, esclusi i seguenti Campionati apicali (ECCELLENZA a 11 maschile – Calcio

a 5 C1 maschile – Campionato Regionale C5 Femminile), in programma nei seguenti fine

settimana, salvo provvedimenti specifici che saranno presi con apposito comunicato nella

rispettiva sezione di competenza:

• 22-23 Gennaio 2022

• 29-30 Gennaio 2022

• 02 Febbraio 2022

• 05-06 Febbraio 2022

• 12-13 Febbraio 2022

• 19-20 Febbraio 2022

I campionati riprenderanno nel fine settimana del 26-27 febbraio 2022, con la

calendarizzazione di seguito indicata da ritenersi provvisoria e pertanto passibile di

successive modifiche