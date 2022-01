Calcio D, per il Lentigione un altro rinforzo di qualità: il difensore Fabricio Olivera

Sport

Rimini

| 18:15 - 17 Gennaio 2022

Fabricio Olivera (foto FB Fiorenzuola).

Il Lentigione si vuole giocare fino alla fine le sue carte per la promozione in serie C. Dopo l'ingaggio del centrocampista Esposito, dal Fiorenzuola arriva il difensore under (classe 2001) - esterno basso - Fabricio Olivera. In rossonero dalla stagione 2019/2020 con la parentesi di sei mesi a Gozzano, Olivera è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie D e della conseguente conquista della Lega Pro da parte dei rossoneri dopo quasi un ventennio nella scorsa stagione, collezionando 15 presenze in Serie D 2020/2021 (arrivando solo a gennaio 2021). Nella stagione in corso, con la maglia di U.S. Fiorenzuola, Fabricio Olivera ha collezionato 13 presenze in Serie C Girone A, completando un percorso da 50 presenze. In giornata c'è stata la rescissione consensuale del contratto, nelle prossime ore è atteso la'nnunco del suo passaggio al Lentigione.