Gatta Crizia smarrita zona Maiolo, appello padrona

Attualità

Maiolo

| 18:02 - 17 Gennaio 2022

La gatta smarrita, Crizia.

Si affida alla nostra redazione una lettrice in apprensione per via dell’allontanamento improvviso della propria gatta. Spera pertanto che, lanciando un annuncio di scomparsa, possa, grazie alla nostra testata, ritrovare la sua amata “pelosetta”. Il suo nome è Crizia e speriamo che torni presto a casa.



Questa la segnalazione



“Gatta adulta smarrita a Maiolo (RN), giovedì 30 dicembre 2021, vicino all'ufficio postale. Si chiama "Crizia ", è di colore bianconero con una macchia nera su bocca e naso. In caso di avvistamenti si prega di chiamare il n. 333 5766846, grazie mille”.