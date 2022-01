Villa Verucchio, errore nel nome della strada. La segnalazione

Attualità

VillaVerucchio

| 16:09 - 17 Gennaio 2022

A Villa Verucchio grave errore in strada, non si tratta di incidenti, ma di segnaletica stradale: un nuovo cartello dedica la via su cui insiste ad uno “sconosciuto Roosvelt". E’ un nostro lettore che ci fa notare il “disguido”: l’intenzione palese era quella di dedicare la via a Franklin Delano Roosevelt, menzionato anche come Franklin D. Roosevelt o solo con le iniziali FDR (Hyde Park, 30 gennaio 1882 – Warm Springs, 12 aprile 1945), 32º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1933 al 1945. Tuttavia l'errore è sempre dientro l'angolo.