Emma Petitti torna negativa al Covid, domani in aula

Attualità

Rimini

| 14:31 - 17 Gennaio 2022

Emma Petitti.

Emma Petitti, presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna che con ogni probabilità domani dovrebbe essere scelta come delegata regionale per l'elezione del presidente della Repubblica, è tornata negativa al Covid. Lo ha annunciato lei stessa con un post sui social dopo aver fatto un tampone in mattinata.

Domani sarà quindi in aula dell'assemblea per presiedere la seduta che sceglierà i grandi elettori.

"Tampone fatto: negativa! - si legge sulla pagina social della Presidente -. Dopo 10 giorni di isolamento si torna pienamente operativi, a cominciare dall'Assemblea legislativa in programma per domani. Buona giornata a tutti e tutte!"