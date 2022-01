Bollettino giornaliero e sistema dei colori verso la revisione

Attualità

| 13:26 - 17 Gennaio 2022

Il bollettino giornaliero è destinato a cambiare, dice il sottosegretario alla Salute Costa, parlando di una scelta politica più che scientifica. E chiarisce che sul sistema dei colori va fatta assolutamente una riflessione, perché a fronte di un 90% di vaccinati è giusto dare prospettive ai cittadini. Favorevole inoltre a tenere in classe tutti gli studenti vaccinati: 'la didattica in presenza deve essere una garanzia a prescindere'. Il presidente della Valle d'Aosta: "un passaggio in zona rossa per noi sarebbe la tragedia".