Basket C Silver, l'ala forte Francesco Fusco passa ai Titans

| 12:21 - 17 Gennaio 2022

Francesco Fusco con coach Porcarelli.

Nuovo arrivo in casa Pallacanestro Titano e si tratta davvero di un colpo da novanta. È

Francesco Fusco, classe ’96 in uscita da Santarcangelo, elemento che fin da subito è a

disposizione di coach Porcarelli.

Fusco, che negli ultimi anni ha militato in C Silver sempre nella città clementina (tra Santarcangiolese ed Angels), è un’ala forte duttile che può spaziare tranquillamente anche in altri ruoli. A lui, innanzitutto, diamo un grande benvenuto. «Grazie mille, sono veramente felice di avere questa occasione qui ai Titans»

Di solito, ai nuovi arrivi, si chiede quali siano i giocatori che conosce della sua nuova rosa, ma tu conosci praticamente tutti, giusto?

«Direi di sì. Ho avuto la fortuna di poter condividere lo spogliatoio con molti di loro durante questi anni. Arrivare a stagione in corso non è mai facile, soprattutto per quanto riguarda l’inserimento nel gruppo, ma i ragazzi mi hanno accolto in maniera pazzesca facendomi sentire parte della squadra come se fossimo insieme dall’inizio»

Quanta voglia hai di giocare?

«Tanta. Sono ormai due anni che giochiamo a periodi alterni e tutti ci auguriamo di poter trovare una soluzione per avere più continuità. Speriamo che a fine mese possa ricominciare il campionato, perché non vedo l’ora di condividere il parquet con i ragazzi»

Vuoi salutare i tifosi Titans?

«Certo. Faccio a tutti i tifosi un grande saluto. Vi aspettiamo numerosi al Multieventi, se ne vedranno delle belle!»