Basket B, Rimini e le due squadre di Rieti si giocano l’ultimo posto in Coppa Italia. Il punto

Si chiude il girone d’andata nel girone C, ma gli ultimi verdetti devono ancora arrivare, dato che sono ben otto le gare da recuperare. Nell’ultimo turno non si sono disputate Raggisolaris – Civitanova Marche e Cesena – Ozzano. L’ultimo responso riguarda la squadra che insieme a Roseto disputerà la Final Eight di Coppa Italia (si giocherà dall’11 al 13 marzo in sede ancora da definire) e in lizza ci sono Npc Rieti, Real Sebastiani Rieti e Rimini. Queste invece le qualificate negli altri gironi: Vigevano e San Miniato nell’A, Cividale e Cremona nel B e Agrigento e Bisceglie nel D.

L’ultimo turno d’andata ha visto quasi tutte vittorie in trasferta, alcune di queste larghe come quella di Roseto (Pastore e Nikolic 15) che si impone 83-69 a Montegranaro (Masciarelli 26). Nessun problema neanche per la Npc Rieti (Timperi 25) a Giulianova (Pierucci 15) superata 82-75, ma i reatini hanno scherzato con il fuoco, vedendosi ridurre il vantaggio dai 17 ai 3 punti nel terzo quarto per poi riprendere in mano l’incontro. Tutto facile per Rimini (Arrigoni 15) a Roma con la Luiss (Di Bonaventura 16) superata 69-52.

Vittoria d’oro, ma davvero sudata, per la Real Sebstiani Rieti (Contento 17) che ha la meglio su Ancona (Cacace 19) per 76-73 al termine di un match molto combattuto. Colpi esterni di Senigallia (Giacomini 18) a Imola (Cusenza 17) battuta 68-60 e di Jesi (Gloria 19) a Teramo (Antonelli 16) sconfitta 68-61.

Queste le gare da recuperare. Real Sebastiani Rieti – Npc Rieti; Rimini – Jesi (mercoledì 2 febbraio); Ancona – Imola (mercoledì 19 gennaio); Rimini – Ancona; Roseto – Giulianova; Cesena – Ozzano (mercoledì 2 febbraio); Jesi – Real Sebastiani Rieti; Raggisolaris – Civitanova Marche

Classifica. Roseto* 26; Npc Rieti* 22; Real Sebastiani Rieti** e Rimini** 20; Imola*, Ozzano* e Senigallia 18 ; Ancona** 16; Cesena* 14; Raggisolaris* e Teramo 12; Luiss Roma 10; Jesi (-1) ** 7; Giulianova* 6; Civitanova Marche* e Montegranaro 2. * gare in meno

Prossimo turno. Sabato: Ozzano – Teramo. Domenica: Ancona – Raggisolaris, Jesi – Montegranaro, Npc Rieti – Luiss Roma, Civitanova Marche – Giulianova; Roseto – Senigallia, Rimini – Real Sebastiani Rieti, Cesena – Imola.

