| 11:47 - 17 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Il Lotto premia l'Emilia Romagna e la provincia di Rimini: nel concorso del 15 gennaio, come riporta Agipronews, in regione è arrivata una doppietta con una vincita da 27.500 euro a Finale Emilia, in provincia di Modena, e una da 14.250 euro a Rimini, per un totale di oltre 41mila euro.