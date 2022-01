Successo per il Natale riccionese con il Viale e la Pista delle stelle

Attualità

Riccione

| 11:39 - 17 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Uno show di Natale che “rompesse” gli schemi e colpisse il pubblico regalando a chiunque si trovasse in Viale Ceccarini la vera emozione del Natale.



Il progetto di NexTime Eventi per il Viale delle Stelle di Riccione Christmas Star, ha portato ad un successo unico, certificato dalle numerose interazioni sui social e dall’interesse mostrato da media e televisioni locali e nazionali. Numeri record per un evento che ha catalizzato per il secondo anno consecutivo l’attenzione sulla Città di Riccione e sui suoi eventi natalizi, confermandone il valore turistico anche fuori dalla tradizionale stagione estiva.



In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Città, Viale Ceccarini è stato illuminato da 14 imponenti abeti luminosi e da un cielo stellato da oltre 400 led ghiaccio protagonisti degli live show immersivi che nei week end e nei festivi hanno dato vita ad un’esperienza indimenticabile di luci, musica, neve ed effetti speciali.



Installata a Riccione anche una pista del ghiaccio unica nel suo genere da 675mq di superficie che permette di pattinare in un sentiero ghiacciato intorno al Bosco della Pioggia, la fontana di Tonino Guerra. L’attrazione resterà aperta fino al prossimo 30 gennaio.

NexTime Eventi ringrazia per la proficua collaborazione il Sindaco di Riccione Renata Tosi, l’Assessore al Turismo Stefano Caldari e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione degli show di Natale oltre agli sponsor.

Alberto Di Rosa (NexTime Eventi): “Chiudiamo l’esperienza di Riccione consapevoli di aver creato un format unico nel panorama degli eventi natalizi in una città che ha una indiscutibile vocazione turistica e un impatto notevole sui media nazionali e che, contemporaneamente, rappresenta il punto di incontro ideale per giovani, famiglie e un pubblico attento pronto a farsi emozionare dalle nostre installazioni. Siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con il Comune di Riccione e la sua amministrazione. Auspichiamo che questo progetto possa avere un seguito e, anzi, possa dare vita ad ulteriori sinergie”.