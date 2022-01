Servizio civile volontario, tre posti disponibili nel comune di Coriano

Attualità

Coriano

| 10:19 - 17 Gennaio 2022

Ingresso del Comune di Coriano.

Sono tre i posti che il Comune di Coriano mette a disposizione per accogliere giovani volontari, di età compresa i 18 e i 28 anni, nel contesto del Servizio Civile Nazionale.



La disponibilità è così organizzata: un posto presso la Biblioteca comunale "Battarra" (nell'ambito del progetto "Biblioteche luoghi per la democrazia") e due presso i Servizi Sociali (progetto "Partecipazione e Inclusione").



Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, verrà riconosciuto un assegno mensile pari a euro 444,30. Il termine per la presentazione della candidatura scade il 26 gennaio prossimo alle ore 14.

Sul sito www.politichegiovanili.gov.it sono disponibili tutte le informazioni sul Servizio Civile, sui progetti e la guida per la compilazione della domanda online.

Per ulteriori informazioni: www.arciserviziocivile.it oppure rimini@ascmail.it 0541.791159, 379.2389148