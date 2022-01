Australian Open: inarrestabile Lucia Bronzetti, superato il primo turno

Sport

Verucchio

| 09:44 - 17 Gennaio 2022

Lucia Bronzetti.

La tennista verucchiese Lucia Bronzetti supera anche il primo turno dell’Australian Open. All’esordio assoluto nel main draw di uno Slam, Lucia, n.142 WTA (best ranking proprio questa settimana), ha battuto infatti in rimonta 36 62 63 la russa Varvara Gracheva, numero 78 del ranking, in un’ora e 49 minuti. Bronzetti conclude con 4 ace, il 63% di punti vinti con la prima di servizio e il 61% con la seconda, mettendo insieme 7 vincenti e 28 errori non forzati, contro i 57 gratuiti della russa.

Ora, a meno di sorprese, il sogno della vita: la sfida contro la numero 1 al mondo, la beniamina di casa e regina del tennis mondiale Asheleigh Barty, quasi certamente sul campo centrale di Melbourne. Intanto, con gli altri 70 punti conquistati, la nostra 23enne dovrebbe guadagnare già una trentina di posizioni e porsi a ridosso del numero 110 al mondo della classifica Wta.

Il comune di Verucchio si complimenta con Lucia "un grazie enorme per come porti in giro il nome di Verucchio nel mondo e… Forza Lucia!"