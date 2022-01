San Marino, due donne denunciate per furto, una beccata in flagranza

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:34 - 17 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Una cittadina ucraina di professione badante è stata denunciata dalla Gendarmeria di San Marino. La donna, giovedì scorso, è stata colta in flagranza mentre stava commettendo un furto. Su di lei erano già in corso delle indagini per altri episodi criminali.

Sabato la Gendarmeria ha bloccato una donna residente a Rimini di etnia “sinti” responsabile di un furto commesso a dicembre scorso. E’ stata denunciata per l’episodio ai danni di un negozio di Dogana. I militari erano da tempo sulle sue tracce.