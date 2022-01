Morsa due volte da ragno violino, muore una donna di 46 anni

Cronaca

Gabicce Mare

| 07:41 - 17 Gennaio 2022

Cristina Calzoni.

Una 46enne residente a Gabicce Mare è morta improvvisamente venerdì scorso. La causa sarebbe legata a due morsi di un ragno violino ricevuti a distanza di mesi. Cristina Calzoni era stata punta la prima volta nell'estate scorsa e la seconda in autunno. Il ragno violino è di modeste dimensioni e all'apparenza insignificante ma è estremamente pericoloso. Dopo l'ultima dolorosa puntura si era rivolta al centro antiveleni di Bologna per trovare una cura appropriata. Venerdì sera il dramma. La donna si è accasciata a terra e a nulla sono serviti i soccorsi. Non verrà eseguita l'autopsia ma un accertamento esterno del corpo per verificare se anche il mix di farmaci che prendeva possa essere stato la causa del decesso. Cristina era molto conosciuta a Gabicce per la sua attività di volontaria al gattile e per far parte anche del coro Città di Gabicce.