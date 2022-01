Basket B, l'esultanza di coach Ferrari: 'Abbiamo vinto una partita da squadra importante'

Sport

Rimini

| 23:15 - 16 Gennaio 2022

Nel dopo partita di Roma, il coach di RivieraBanca Mattia Ferrari commenta: "Abbiamo vinto una partita da squadra importante, giocando con fisicità, difendendo e facendo tutte le cose che servono per vincere di squadra. Magari non siamo stati brillantissimi come le altre volte in attacco, ma molto solidi e concentrati: questo era importante contro una squadra in salute reduce da tre vittorie consecutive e con caratteristiche che potevano metterci in difficoltà."

Molto bene la lotta a rimbalzo (48-30 per Rimini), mentre forse ancora troppe le palle perse (22).

"Alcune sono state di strafottenza e faciloneria, questo non va bene ma i giocatori sono i primi a saperlo. La cosa importante è che non le abbiamo fatte in un momento vero della partita ma nel finale quando ci siamo staccati, questo ancora una volta non ci ha permesso di chiudere la partita con una perentorietà che avremmo meritato. Tuttavia la parte difensiva, gli assist ed i rimbalzi denotano un grande lavoro di squadra."

Domenica prossima comincia il girone di ritorno con il big match al Flaminio contro la Real Sebastiani Rieti.

"Tutte le partite sono molto importanti, sicuramente contro Rieti sarà uno scontro molto suggestivo e bello. La settimana ricomincerà martedì mattina preoccupandoci di mettere la squadra in condizione di giocare una partita che speriamo sia altrettanto solida e convincente come stasera".