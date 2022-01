Basket B, RivieraBanca espugna Roma con autorità: 52-69

Sport

Rimini

| 23:05 - 16 Gennaio 2022

RivieraBanca Basket Rimini espugna il PalaLuiss di Roma e conquista la seconda vittoria consecutiva nel 2022 grazie ad una prestazione di sostanza e fisicità contro la LUISS Roma. Grande presenza a rimbalzo da parte dei ragazzi di Coach Mattia Ferrari che conducono nel punteggio dal primo all'ultimo minuto senza mai rischiare un serio ritorno da parte dei padroni di casa (52-69).

Buona partenza per i biancorossi che si fanno subito sentire nei pressi del canestro con la fisicità di Bedetti e Masciadri (2-9 al 4'); i padroni di casa si rifanno sotto con la bomba di Pasqualin ed i liberi di Di Bonaventura, ma Rimini piazza un break di 6-0 che costringe Paccariè al timeout (7-15 all'8') prima di allungare ulteriormente in chiusura di primo quarto con la bomba di Tassinari ed i liberi di Mladenov (11-20).



Grande equilibrio ad inizio secondo quarto con Zini che dalla panchina segna cinque punti per i suoi, Rimini risponde a tono ma il canestro di Di Bonaventura vale il -6 LUISS (20-26 al 14'). I biancorossi, dopo una sospensione di qualche minuto dovuta ad un malfunzionamento della sirena dei 24 secondi, riprendono ritmo in attacco con la tripla di Saccaggi ed il canestro di Bedetti (22-33 al 18'). Sul finire del primo tempo Di Bonaventura accorcia le distanze da tre punti prima che Arrigoni mandi tutti negli spogliatoi sul +11 Rimini (25-36).

Dopo la pausa lunga RivieraBanca continua a macinare in attacco con cinque punti firmati Masciadri-Bedetti, mentre i padroni di casa provano a limitare le perdite con Buzzi, Jovovic ed un buon Murri (34-43 al 25'). Rimini accelera ulteriormente con la tripla di Mladenov ed un super Arrigoni che segna 6 punti in fila (40-52 al 28'), D'Argenzio dalla lunetta realizza il nuovo -10 ma Rivali con un 4/4 ai liberi chiude il terzo quarto sul +14 per i biancorossi (42-56).

I biancorossi piazzano l'allungo decisivo nel quarto periodo: 3/3 dalla lunetta di Bedetti ed il canestro di capitan Rinaldi costringono Paccariè al timeout (44-61 al 34'), i laziali non riescono ad imbastire una rimonta e RivieraBanca gestisce il largo vantaggio guadagnato sino alla sirena finale per festeggiare la vittoria ed i due punti conquistati.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 23 gennaio alle ore 18 al PalaFlaminio per la sfida contro Real Sebastiani Rieti, prima giornata del girone di ritorno.

Il tabellino

LUISS Roma-RivieraBanca Basket Rimini 52-69

LUISS: Di Bonaventura 16 (4/5, 1/4), Pasqualin 8 (1/6, 1/6), Zini 7 (3/6, 0/1), D'argenzio 7 (0/3, 0/4), Murri 5 (1/3, 1/2), Legnini 3 (0/1, 1/5), Buzzi 2 (1/1), Jovovic 2 (1/3, 0/1), Tolino 2 (1/1), Barbon (0/4 da tre punti), Salvaggi NE. All. Paccariè, Esposito, Delia.

RIMINI: Arrigoni 15 (6/10), Bedetti 13 (5/5, 0/4), Mladenov 9 (2/4, 1/4), Rinaldi 7 (3/5), Masciadri 7 (2/4, 1/5), Tassinari 7 (0/1, 2/4), Rivali 5 (0/1, 0/1), Saccaggi 3 (0/1, 1/5), Scarponi 3 (1/1 da tre), Fabiani (0/1), Amati NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 11-20, 25-36, 42-56